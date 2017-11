Sternschnuppen-Schauer über Deutschland!

Der November wird für Deutschland ein regelrechter Sternschnuppen-Monat! Der Grund: Die sogenannten Leoniden regnen auf die Erde herab. Diese bilden sich in der Schweifspur eines Kometen, der die Sonne umkreist und sollen in Deutschland zwischen dem 12. und 29. November zu sehen sein - ein wolkenfreier Himmel ist dafür natürlich Voraussetzung.

Den Höhepunkt soll der Sternschnuppen-Schauer in der Nacht vom 17. auf den 18. November, also von Freitag auf Samstag, finden. Am besten soll man die Sternschnuppen in der zweiten Nachthälfte, also von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden, beobachten können.

Früher gab es im November noch mehr Sternschnuppen

Früher galt der November tatsächlich als der Sternschnuppen-Monat schlechthin! Damals war der Leoniden-Strom sogar noch aktiver als heute. Im November 1833 sollen sogar bis zu 200.000 Schnuppen pro Stunde (!) auf die Erde herabgeregnet sein.

Am besten sollen die Sternschnuppen auch in diesem Jahr außerhalb von Großstädten zu beobachten sein.