Steven Gätjen feiert sein Comeback bei ProSieben

Steven Gätjen hat bei ProSieben aufgehört und ist zum ZDF gewechselt. Nun feiert der Moderator aber wieder sein überraschendes Comeback auf ProSieben – jedoch nur für einen Abend.

Über viele Jahre hat Steven Gätjen von den Oscars aus Los Angeles für ProSieben berichtet. Nachdem er zum ZDF ging, war damit aber letztes Jahr Schluss – bis jetzt. Denn in diesem Jahr wird er wieder live vom Roten Teppich des wichtigsten Filmpreises berichten.

Gemeinsam mit Viviane Geppert und Michael Michalsky führt Stene Gätjenn in „red. Der Oscar-Countdown“ am 26. Februar ab 23:20 Uhr durch die Oscar-Nacht. Ab 0:30 Uhr ist er wieder als Reporter am Roten Teppich im Einsatz. Danach zeigt der Sender die Preisverleihung und am 27. Februar läuft in „red. Die Oscar-Highlights 2017“ um 17 Uhr eine Zusammenfassung.