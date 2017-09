Steven Tyler: Aerosmith-Sänger muss Tour absagen

Schock-Nachricht für alle Aerosmith-Fans: Die Band muss kurzfristig die letzten vier Konzerte ihrer Südamerika-Tour absagen. Der traurige Grund: Es gibt gesundheitliche Probleme bei Frontmann Steven Tyler...

Via Twitter gab die Band die besorgniserregende Neuigkeit nun bekannt: "Aus unerwarteten medizinischen Gründen muss sich Lead-Sänger Steven Tyler leider unverzüglich in Behandlung begeben. Seine Ärzte haben ihm davon abgeraten, während dieser Zeit zu reisen oder aufzutreten. Aus diesem Grund müssen die letzten vier Konzerte der Südamerika-Tour ausfallen", heißt es in dem Statement.

Steven Tyler trauert um seinen Vater

Was genau dem 69-Jährigen fehlt, wurde nicht kommuniziert. Die Fans sollen sich allerdings nicht allzu große Sorgen machen: "Es wird erwartet, dass Steven wieder vollständig gesund werden wird. Mit ausreichend Ruhe und Behandlung wird er wieder auf die Füße kommen und bald wieder die Welt rocken."

Auch Steven Tyler selbst gibt sich zuversichtlich. " Ich bin nicht in einer lebensbedrohlichen Situation, aber ich muss mich jetzt sofort damit auseinandersetzen, ausruhen und mich unverzüglich in medizinische Behandlung begeben, um meine zukünftigen Auftritte zu sichern. Ich verspreche euch, dass ich zurückkomme .