Steven Yeun: "The Walking Dead"-Star ist zum ersten Mal Vater geworden

Steven Yeun, bekannt als Glenn in "The Walking Dead" ist zum ersten Mal Vater geworden. Nachdem er nun die Erfolgsserie mit einem grausamen Serientod verlassen hatte, hat er nun auch die Zeit sich ganz den Vaterfreuden hinzugeben. Joana Pak, die Ehefrau des Serienstars habe laut E! News bereits am 17. März den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht.

Direkt nach der Hochzeit der beiden im November hatten Steven Yeun und Fotografin Joana Pak die Schwangerschaft gegenüber "Us Weekly" bestätigt. Später zeigten sie auf ihren Social-Media-Profilen auch stolz ihren Babybauch. Der Name des kleinen Sohnes ist noch nicht bekannt.

Seitdem Steven Yeun so dramatisch aus "The Walking Dead" ausstieg, war er kaum vor der Kamera aktiv. Das meiste, was er seither machte, waren Synchronsprecher-Rollen. Möglicherweise war es bei Yeun auch eine bewusste Entscheidung, sich beruflich etwas Raum zu verschaffen um mehr Zeit für seine Frau und das neue Baby zu haben.