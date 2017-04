Stockholm: LKW rast in Menschenmenge!

Stockholm: LKW rast in Menschenmenge!

Schock in Stockholm: Ein LKW ist in der Stadt in eine Menschenmenge gerast. Laut Medienberichten soll es mehrere Verletzte geben.

Der Lastwagen soll in ein Kaufhaus gerast sein, heißt es weiter. In der Einkaufsstraße Drottninggatan in der schwedischen Hauptstadt soll sich der Zwischenfall ereignet haben, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Drottninggatan ist einer der größten Shoppingmeilen in Stockholm. Täglich halten sich hier tausende Menschen auf. Wie viele Personen dabei verletzt wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei hat zwei Todesopfer bestätigt. Offenbar handelt es sich um einen terroranschlag, offiziell bestätigt wurde das aber noch nicht.