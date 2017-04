Stolze Michelle Hunziker: Aurora zeigt ihr musikalisches Talent

Michelle Hunziker erklärte kürzlich, dass sie bald noch ein Baby bekommen möchte. Bis es soweit ist, verbringt sie allerdings noch einige wertvolle Mutter-Tochter-Momente mit ihrer ältesten Tochter Aurora.

Ein Beitrag geteilt von Michelle Hunziker (@therealhunzigram) am 28. Apr 2017 um 23:50 Uhr

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Moderatorin ein Video der 20-Jährigen, auf dem sie am Klavier ihr musikalisches Talent präsentiert. „Ich liebe dich, mein Schatz“, schreibt sie stolz dazu. Selbstbewusst und mühelos spielt Aurora ein ruhiges Stück auf dem Klavier und wirkt dabei besonders konzentriert.

Schon früh war klar, dass Aurora ihre eigene Karriere haben will. Sie ist -dank ihrer berühmten Eltern- mit dem Showbusiness aufgewachsen und versuchte sich in der Vergangenheit sogar schon als Model und Moderatorin. Dennoch scheint die Musik einen besonderen Platz in ihrem Herzen zu haben – ganz zur Freude ihres Musiker-Vaters Eros Ramazzotti.