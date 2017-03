Stolze Sarah Lombardi: Alessio hat sein erstes Bild gemalt

Hach, wie süß!

Sarah Lombardi liebt ihren Alessio wirklich sehr, aber heute ist die Mama wirklich besonders stolz auf ihren kleinen Schatz. Auf ihrer Facebook-Seite postete die Sängerin einen Schnappschuss von sich. Darauf hält sie strahlend ein Blatt Papier in die Kamera. „Alessio hat sein erstes Bild gemalt und Mama ist ganz stolz“, schreibt sie dazu.

So richtig scheint sie allerdings nicht zu wissen, was ihr kleiner Mann da überhaupt gemalt hat. „Erkennt ihr, was es ist?“, fragt sie ratlos. Doch die Fans können sie beschwichtigen und gestehen, dass sie bei ihren Kindern auch nicht immer wissen, was auf ihren Bildern zu sehen ist. Einen Rat haben sie allerdings trotzdem: „Heb es dir gut auf, Sarah. Habe alle Bilder meiner Kinder gesammelt und ihnen später in einer Mappe geschenkt. Wir hatten einen lustigen Nachmittag, das kannst du mir glauben.“