"The Story of my Life“: Promi-Paare erzählen die Geschichte ihrer Liebe

"The Story of my Life“: Promi-Paare erzählen die Geschichte ihrer Liebe

Vox wird im kommenden Jahr den neuen Talk „The Story of my Life“ ausstrahlen. In dem neuen Format werden sechs Promi-Paare überraschend schnell altern…

Guido Maria Kretschmer & Künstler Frank Mutters, Ex-Tennis-Profi Boris & Model Lilly Becker, Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen & Studentin Marcia Ev, Model Nathalie Volk & Unternehmer Frank Otto, Model Rebecca Mir & Prof-Tänzer Massimo Sinató sowie Schauspieler Thomas Heinze & Radio-Moderatorin Jackie Brown werden das Experiment wagen.

In jeder Folge lassen versierte Maskenbildner eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern. Wie werden die Promis darauf reagieren, wenn ihr Partner plötzlich um einige Jahrzehnte gealtert ist und ihnen plötzlich gegenübersitzt? In „The Story of my Life“ werden den Paaren Fragen gestellt und gezeigt, was in ihnen vorgeht.

Einen genauen Sendeplatz gibt es jedoch noch nicht, aber „The Story of my Life“ soll im Laufe des kommenden Jahres laufen. Das scheint ein spannendes Experiment zu werden…