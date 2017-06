Was für eine wunderschöne Braut!

Am vergangenen Freitag war es soweit: Vier Wochen, nachdem Victoria Swarovski sich standesamtlich mit Werner Mürz vermählt hatte, folgte im italienischen Triest das kirchliche Ja-Wort.

Umgeben von zahlreichen Gästen, unter denen auch prominente Gesichter wie Sylvie Meis oder Kay One zu entdecken waren, schworen sich die österreichische Sängerin und ihr Liebster in einer Kathedrale ganz romantisch ewige Treue - jetzt meldete sich die Braut erstmals nach ihrem großen Tag zu Wort!

Auf ihrer Facebook-Seite überraschte Victoria Swarovski die Fans mit dem ersten märchenhaften Schnappschuss der Hochzeitsfeier und verkündete mit einem roten Herzchen überglücklich:

"I said YES to the love of my life!"

Im weißen, ausladenden Brautkleid, das über und über mit Spitzenblüten besetzt ist, stehen Victoria und ihr Werner auf dem romantischen Foto im Eingang der Kirche, während die Gäste sie mit Reis bewerfen, gibt sich das Brautpaar einen innigen Kuss.

Klar, dass sich auch die Fans ganz gerührt von dem Einblick in die Traumhochzeit von Victoria Swarovski zeigen:

"", schreibt ein Follower völlig verzaubert, "" und "", freuen sich auch andere.

Es scheint, als wäre Victoria Swarovski und ihrem Werner der Start in ihr gerade begonnenes Eheleben komplett gelungen!