Streit eskaliert! Mann prügelt 29-Jährigen in Berlin ins Koma

Eine Schlägerei in einer Bar in Berlin ist total eskaliert. Dabei wurde ein Mann ins Koma geprügelt!

Die Tat ereignete sich am Wochenende am Gesundbrunnen im Stadtteil Wedding. Am Sonntagmittag sind aus noch ungeklärter Ursache drei Männer in einen Streit geraten. Ein 29-Jähriger wurde von zwei Männern festgehalten - dabei wurde ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen.

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Ein 32-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Der andere Täter ist noch auf der Flucht. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall. Die Hintergründe des Streits sind noch nicht bekannt.