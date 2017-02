"Sturm der Liebe": Vorschau & alle News zur Serie

Seit wann läuft "Sturm der Liebe"?

Seit über zehn Jahren wird die beliebte Telenovela schon ausgestrahlt. Die erste Folge lief am 26. September 2005 im Fernsehen, die Dreharbeiten hatten Anfang August 2005 begonnen.

Wie viele Staffeln "Sturm der Liebe" gibt es schon?

Über 2600 Folgen wurden schon gesendet. Mittlerweile läuft die Sendung auch schon in der 12. Staffel.

Wann wird "Sturm der Liebe" ausgestrahlt?

Die Telenovela hat einen festen Sendetermin und läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr auf Das Erste.

Um was geht es bei "Sturm der Liebe"?

Wie der Name schon verrät, geht es in der Sendung hauptsächlich um die Liebe. Im Vordergrund steht dabei das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in der fiktiven oberbayerischen Gemeinde Bichlheim und die damit verbundenen Personen. Jede Staffel hat ein bestimmtes Liebespaar zum Thema, das erst nach und nach zueinanderfindet.

Wer ist das aktuelle Liebespaar?

In Staffel 12, die schon seit dem 26. Juli 2016 ausgestrahlt wird, steht die Beziehung zwischen Clara Morgenstern (Jeannine Michèle Wacker) und Adrian Lechner (Max Alberti) im Fokus.

Wer sind die Darsteller?

Jeannine Michèle Wacker spielt Clara Morgenstern

Max Alberti spielt Adrian Lechner

Louisa von Spies spielt Desirée Bramigk

Alexander Milz spielt William Newcombe

Dietrich Adam spielt Friedrich Stahl

Isabella Hübner Beatrice Hofer

Dirk Galuba spielt Werner Saalfeld

Mona Seefried spielt Charlotte Saalfeld

Sepp Schauer spielt Alfons Sonnbichler

Antje Hagen spielt Hildegard Sonnbichler

Erich Altenkopf spielt Dr. Michael Niederbühl

Christin Balogh spielt Tina Kessler

Philip Butz spielt Oskar Reiter

Bojana Golenac spielt Melli Morgenstern

Michael N. Kühl spielt David Hofer

Joachim Lätsch spielt André Konopka

Marion Mitterhammer spielt Susan Newcombe

Lukas Schmidt spielt Fabien Liebertz

Florian Stadler spielt Nils Heinemann

Melanie Wiegmann Natascha Schweitzer

Wer ist am längsten dabei?

Werner Saalfeld, gespielt von Dirk Galuba

Charlotte Saalfeld, gespielt von Mona Seefried

Alfons Sonnbichler, gespielt von Sepp Schauer

Hildegard Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen

Alle vier spielen ihre Rollen schon seit der ersten Folge.

Wann werden die Folgen wiederholt?

Die Episoden werden in der Regel am Folgetag nach der Erstaustrahlung im Vormittagsprogramm bei verschiedensten regionalen Programmen der ARD wiederholt. Eine genaue Auflistung findet ihr hier. Die aktuellen Folgen stehen übrigens auch in der Mediathek der ARD für eine Woche nach der Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung.