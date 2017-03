"Sturm der Liebe": Beatrice ist schwanger

Bei "Sturm der Liebe" ist das Baby-Fieber ausgebrochen. Tina (Christin Balogh) erwartet ja schon länger Nachwuchs. Doch sie bleibt nicht die einzige, die ein Baby erwartet. Denn wie jetzt rauskommt, ist auch Beatrice (Isabella Hübner) schwanger! Eigentlich befürchtet die schlne Blondine, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie ist voller Sorge und wartet auf das Untersuchungsergebnis. Doch das fällt ganz anders aus als erwartet!

Der Untersuchungsbericht von Michael (Erich Altenkopf) belegt nämlich, dass Beatrice nicht an Krebs erkrankt ist, sondern ein Baby erwartet. Doch für Beatrice ist die Schwangerschaft nicht das ganz große Glück. Denn zwischen ihr und Friedrich (Dietrich Adam) läuft es nach wie vor schlecht. Und das Angebot von Friedrich macht das Verhältnis sicher nicht einfacher: Nach langer Überlegung bietet er Beatrice an, zumindest während ihrer Schwangerschaft am „Fürstenhof“ zu bleiben. Doch er stellt eine Bedingung: Sie muss ihm das Kind nach Geburt überlassen. Ob sich Beatrice auf diesen Deal einlässt?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste