Sturm der Liebe: Die Lochis steigen ein!

Na, das ist wirklich eine Überraschung! Die Lochis sind eigentlich super erfolgreich auf Youtube unterwegs und besonders den jüngeren Fans bekannt. Doch jetzt nehmen sie eine ganz neue Herausforderung an: Sie steigen bei "Sturm der Liebe ein"!

Sturm der Liebe: Die Lochis spielen die Hotelpagen Johannes und Leopold Sendler

Erst heute haben Roman und Heiko Lochmann alias Die Lochis ihren ersten Drehtag absolviert. Die Youtube-Stars werden in die Rollen der Hotelpagen Johannes und Leopold Sendler schlüpfen. In acht Folgen werden die beiden zu sehen sein. Und sie sind schon ganz aufgeregt. "Wir sind mega happy, ein Teil dieser prestigeträchtigen Sendung zu werden und alles einmal live am Set mitzuerleben. Und wir sind gespannt, wie die Rollen beim Publikum und unseren Fans ankommen", so die Lochis.

Die Lochis: "Wir spielen uns in gewisser Weise selbst."

Die Rollen dürften den Lochis übrigens gar nicht so schwer fallen. Denn sie erklären zwinkernd: "Wir spielen uns in gewisser Weise selbst, aber doch anders - das wird sicher eine spannende Erfahrung für uns. Wir freuen uns darauf, das Ergebnis im September im TV zu sehen." Genauergeasgt: Ab dem 7. Septmeber. Denn dann wird die erste Folge mit den Jungs ausgestrahlt...

Und Schauspielrerfahrung haben die Lochis ja ohnehin schon. 2015 kam ihre Komödie "Bruder vor Luder" in die Kinos.

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, Das Erste