"Sturm der Liebe": Dietrich Adam steigt aus!

Ausstiegs-Schock bei „Sturm der Liebe“: Ein weiterer beliebter Darsteller wird die Serie verlassen! Nachdem das Traumpaar der 12. Staffel das Fünf-Sterne-Hotel verlassen hat, hat auch Michael N. Kühl der Daily den Rücken gekehrt.

Und nun wird schon der nächste Ausstieg verkündet! Auch Friedrich Stahl (Dietrich Adam) wird „Sturm der Liebe“ verlassen. Gemeinsam mit Sohn Leonard (Christian Feist( kam er 2013 in den Fürstenhof. Sein Ausstieg soll laut der ARD sehr dramatisch werden.

"Wenn der Wind weht, muss ein Seemann wieder hinaus, um neue Abenteuer zu erleben. Ich breche mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf zu neuen Ufern", erklärt Dietrich Adam in einer Pressemitteilung. Es gibt aber auch neue Gesichter in der Serie, denn neben Larissa Marolt steigen noch fünf weitere Neuzugänge in die Serie ein.