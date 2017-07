Sturm der Liebe: Florian Frowein ist der Neue

Ein neuer Schnuckel bei "Sturm der Liebe"! Florian Frowein ist ab sofort ind er Serie zu sehen und versüßt den Serienzuschauern den Nachmittag! Und der Schauspieler ist kein Unbekannter: Er hat schon in so einigen Serien Wie "Alles was zählt", "Das Haus Anubis" oder "Heldt" mitgespielt.

Florian Frowein spielt Boris Saalfeld

Bei "Sturm der Liebe" schlüpft Florian Seefeld in die Rolle von Boris Saalfeld. Er spielt damit den Enkel von Gottfried und den Sohn von Christoph Saalfeld, gespielt von GZSZ-Star Dieter Bach.

Sturm der Liebe: Ex-GZSZ-Star Dieter Bach steigt als Christoph Saalfeld ein!

Boris Saalfeld ist ein liebenswerter junger Mann, der viel Familiensinn hat. Doch für ihn läuft es von vorneherein nicht wirklich gut. Seine Firma ist pleite - ein schwerer Schlag für Boris. Hat dieser Umstand auch etwas mit dem auftauchen am Fürstenhof zu tun?

Die Antwort gibt es bei "Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15 Uhr ARD.