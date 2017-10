Sturm der Liebe: Porno-Schock!

Was für ein Aufsehen! Der "Tatort" aus Münschen am gestrigen Sonntag sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Denn in der Folge namens "Hardcore" mussten die Ermittler Franz Leitmayr und Ivo Batic einen Mord in der Pornobranche aufklären! Klar, dass es dabei viel nackte Haut und sogar Gruppensex zu sehen gab! Jugendfrei ist anders! Besonders in der Primetime stießen die erotischen Szenen für viel Unverständnis. Und für "Sturm der Liebe"-Fans" gab es noch eine große Überraschung!

Denn unter den Darstellern gab es sogar ein bekanntes Serien-Gesicht!

Sebastian Fischer spielte einen Pornodarsteller!

Ausgerechnet "Sturm der Liebe"-Star Sebastian Fischer, der in der beliebten Serie den Viktor spielt, stellte einen Pornodarsteller dar! Da staunten die SdL-Fans nicht schlecht!

Sebastian Fischer spielte im Tatort "Hardcore" BR/Hagen Keller

Ja, das ist schon ein Unterschied zu seiner Rolle bei "Sturm der Liebe". Doch auch dort hat er als Viktor mit einigen Problemen zu kämpfen. Der ist nämlich unsterblich in die hübsche Alicia verliebt. Die ist aber dummerweise die Verlobte seines Vaters. Ob er trotzdem das Herz der Blondine erobern kann? Und ob die Familie daran endgültig zerbricht?

"Sturm der Liebe", Mo-Fr, 15.10 Uhr, ARD