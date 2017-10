Sturm der Liebe-Star Christian Feist wechselt zu AWZ

Ein neuer Steinkamp bei "Alles was zählt"! Ex-"Sturm der Liebe"-Star Christian Feist (37) steigt ab Ende November als Anwalt Damian Steinkamp in die Serie ein. Damians Vater ist der Cousin von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich).

Und er bleibt nicht der einzige Neuzugang, über den sich Fans von AWZ in diesem Jahr noch freuen dürfen: Ab Mitte Oktober kommt Maike Johanna Reuter (28) als Pauline Reusch in die Soap. Pauline arbeitet als Krankenschwester im St. Vincent Hospital und freundet sich dort mit Vanessa Steinkamp (Julia Augustin) an.

AWZ: Francisco Medina kommt zurück!

Maike Johanna Reuter ist ab Mitte Oktober bei AWZ. Jan Niklas Berg

Neben den beiden Hauptrollen wird es auch zwei neue Nebendarsteller in der Soap geben. Einer von ihnen ist Nassim J. Avat. Er ist ab Anfang November als Drogendealer Thilo Spiegelmann zu sehen.

Nassim J. Avat steigt Anfang November ein. Urban Ruths

Die andere ist Dorothee Föllmer als Linda Engels. Sie flimmert bereits seit Ende August über die TV-Bildschirme und auch sie arbeitet als Krankenschwester in der Klinik. Dort wird sie zur Nebenbuhlerin von Vanessa.

Dorothee Föllmer ist als Krankenschwester bereits in der Soap zu sehen. MG RTL D / Julia Feldhagen

Sie verbringt eine heiße Nacht mit Christoph Lukowski (Lars Korten), der gerade Eheprobleme mit Vanessa (Julia Augustin) hat.