Sturm der Liebe: Uta Kargel feiert ihr Comeback

Da flippt der eine oder andere "Sturm der Liebe"- Fan sicherlich vor Freude aus! Gleich zwei Stars der Serie feiern ihr großes Comeback - und zwar aus einem ganz besonderen Grund!

Sturm der Liebe: Eva Saalfeld alias Uta Kargel wird Hochzeitsgast!

Eva Saalfeld, die von Uta Kargel gespielt wird, kommt zurück. Sie ist nämlich auf die Hochzeit von Charlotte (Mona Seefried) und Werner Saalfeld (Dirk Galuba) zu Gast sein. Die geben sich im Oktober ganz romantisch das Ja-Wort. Das Paar ist von Anfang an in der Serie dabei und musste schon so einige Höhen und Tiefen erleben. Jetzt kommt endlich der „Höhepunkt einer Liebe, die nun schon 13 Staffeln lang andauert“, schwärmt Schauspieler Dirk Galuba.

Sturm der Liebe: Uta Kargel wird in mehreren Folgen zu sehen sein

Ex-GZSZ-Star Uta Kargel kommt natürlich nicht alleine zurück! Auch Lorenzo Patané, der den Robert Saalfeld spielt kehrt zurück. Das Paar wird in sieben bzw. neun Folgen spielen. „Es klingt vielleicht banal, aber ich freue mich jedes Mal wieder, zurückzukommen“, freut sich Lorenzo Patané.