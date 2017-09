Sturm der Liebe: Zoff hinter den Kulissen

Was für ein Schock für alle „Sturm der Liebe“-Fans! Die aktuelle Staffel rund um Hauptdarsteller Alexander Milz (31) und seine beiden Kolleginnen nimmt vorzeitig ein Ende.

Mit der 13. Staffel wagten die Macher der Telenovela eine Neuerung und stellten erstmals drei Protagonisten in den Fokus. Milz übernahm darin die Hauptrolle des Fitnesstrainers William Newcombe, der am „Fürstenhof“ Bekanntschaft mit den jungen Frauen Rebecca Herz (verkörpert von Julia Alice Ludwig, 28) und Ella Kessler (gespielt von Victoria Reich, 28) macht. Am 16. November – nach nur 120 Folgen – findet nun bereits die obligatorische Traumhochzeit zwischen dem Schönling und einer der Damen statt. Die vorherigen Staffeln der Serie sind schon immer unterschiedlich lang, werden aber in der Regel über 200 bis 250 Folgen lang erzählt – die sehr kurze Laufzeit fällt da besonders auf.

Wie CLOSER exklusiv erfuhr, soll Victoria Reich einer der Hauptgründe für das schnelle Ende sein. „Sie hat sich am Set respektlos und egoistisch verhalten und es sich mit jedem verscherzt“, verrät ein Produktionsmitarbeiter. Angeblich fühlte sich die 28-Jährige am Set unterfordert, war mit der Leistung ihrer Schauspielkollegen nicht zufrieden und fand die Dialoge der Telenovela zu plump – und ließ ihr Team das auch lautstark wissen! Der traurige Höhepunkt: „Sie hat der Produktion schließlich angedeutet, dass sie krank wird, sollte sich für sie nichts ändern“, verrät der Münchner Mitarbeiter weiter.

Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten

Kurzerhand wurde der gebürtigen Schwäbin der Vertrag gekündigt – und mit ihr müssen nun auch ihre beiden Co-Darsteller Alexander Milz und Julia Alice Ludwig leiden! Schließlich waren die Rollen der drei ursprünglich auf ein Jahr ausgelegt. Das verfrühte Ende von fünf Monaten bedeutet dementsprechend auch ein Verlust von einigen Monatsgehältern.

Die Pressestelle der Nachmittags-Serie wollte sich auf CLOSER-Nachfrage zu den Vorwürfen nicht äußern und verwies stattdessen auf die offizielle Mitteilung, die besagt: „Diese Staffel ist aus diversen, unter anderem dramaturgischen Gründen etwas kürzer als bisherige Staffeln, die allerdings auch immer sehr unterschiedliche Längen hatten.“

Larissa Marolt bekommt Rolle bei "Sturm der Liebe"

Die glücklichen Gewinner in der Misere sind Larissa Marolt (25), Sebastian Fischer und Dieter Bach (53) – die Hauptprotagonisten der 14. Staffel. Sie handelt von der Dreiecks-Beziehung zwischen der jungen Ärztin Alicia Lindbergh, die sowohl von Christoph Saalfeld als auch von seinem Sohn, Pferdewirt Viktor Saalfeld, umworben wird. Für die einstige Dschungelcamperin ein überraschender Jackpot – aber auch eine große Herausforderung. Denn das Drehpensum einer täglichen Serie ist nicht zu unterschätzen, wie sie vor Kurzem im CLOSER-Interview gestand: „Ich stehe früh auf, werde abgeholt und zum Set gebracht. Dann starten die Text-Proben, und anschließend drehen wir. Zwischendurch haben wir natürlich eine Mittagspause, und abends falle ich wieder erschöpft ins Bett. Es ist viel und anstrengend – aber es macht unglaublich viel Spaß!“

Bleibt zu hoffen, dass dieses Trio mehr Glück hat – und planmäßig für ein knappes Jahr über die Bildschirme flimmern wird …