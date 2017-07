Sugababes: Heidi Range ist schwanger

Im vergangenen September feierte "Sugababe"-Star Heidi Range eine Traumhochzeit. Sie sagte zu ihrer großen Liebe Alex Partarkis Ja. Jetzt hat sie schon wieder wundervolle Neuigkeiten zu verkünden. Heidi Range erwartet ihr erstes Baby!

"Sugababe" Heidi Range hat geheiratet

Heidi Range: "Es war ein Schock!"

Im Interview mit dem britischen Magazin "HELLO!" verriet Heidi Range die süße News. DOch wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie die Neuigkeiten lieber schon viel früher gehabt! "Es war ein ziemliches Jahr für uns. Unsere Hochzeit war großartig und dann hoffte ich, ich würde sofort schwanger werden. Aber als Monat für Monat verging, machte ich Tests und gewöhnte mich daran, dass es immer negativ ist. Also als es positiv zurückkam, war es ein Schock", so Heidi Range.

Heidi Range schwebt auf Wolke 7

Doch auch wenn die Sängerin und ihr Mann etwas länger warten mussten - momentan könnten die Zwei nicht glücklicher sein! "Wir sind an Ostern in unser Haus gezogen, nachdem wir zwei Jahre lang damit verbrachten, es zu renovieren und es war das gleiche Wochenende, an dem ich schwanger wurde. Es war, als hätte es so sein sollen. Es war so besonders, dass es in unserem ersten gemeinsamen Familienhaus passierte", schwärmt der Popstar weiter.