"Supergirl"-Star Laura Benanti: Das Baby ist da!

Das Baby ist da! "Supergirl"-Star Laura Benanti und ihr Mann Patrick Brown sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Valentinstag kam der Nachwuchs zur Welt.

Laura Benanti und Patrick Brown freuen sich über eine Tochter

"Laura hat ein gesundes und wunderschlnes Mädchen zur Welt gebracht. Mama und Baby sind wohlauf", verkündet das Management. Auch der Name des Babys wurde schon bekannt gegeben. Die kleine heißt Ella Rose Benanti-Brown.

Die kleine Ella krönt die Liebe von Patrick und Laura, denn die beiden könnten über den Nachwuchs nicht glücklicher sein. Im November 2015 heiratete das Paar in einer romantischen Zeremonie. Jetzt ist aus dem Ehepaar eine kleine Familie geworden.

Laura Benanti tauscht das Mikro gegen Windeln

Laura Benanti feierte ihren Durchbruch mit dem Film "Dance!" Immer wieder konnte sie in der Vergangenheit zahlreiche Rollen in erfolgreichen Serien wie "Nurse Jackie", Law and Order" oder "Goodwife" ergattern. Doch ihr Herz schlug immer auch für den Broadway. Auf der Bühne fühlt sie sich zu Hause und konnte damit sogar schon einen Tony Award einheimsen. Jetzt muss sie sich auf einen neuen Job konzentrieren: Nämlich den als Mama...