Supertalent 2017: Alle News zu Kandidaten, Jury und Castings

Bei RTL geht „Das Supertalent“ in diesem Jahr in die nächste Runde. In den vergangenen Monaten fanden die Castings statt, die neue Staffel läuft ab Herbst im Fernsehen. Alle Infos und News zur neuen Staffel von "Das Supertalent" erfährst du hier!

Das Supertalent: Die Jury

Dieter Bohlen und Bruce Darnell dürfen bei „Das Supertalent“ einfach nicht fehlen – die beiden Juroren sind auch in der kommenden Staffel am Start. Victoria Swarovski ist allerdings nicht mehr dabei. Nazan Eckes wird künftig neben Bruce Darnell und Dieter Bohlen Platz nehmen. Die RTL-Moderatorin freut sich auf ihren neuen Job: "Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich, selbst mal in der Jury zu sitzen", sagt sie gegenüber RTL. Mehr dazu erfährst du HIER.

Nazan Eckes: Sie wechselt von DSDS in die Supertalent-Jury

Ab wann läuft „Das Supertalent“?

„Das Supertalent“ startet im September bei RTL – einen genauen Starttermin hat RTL noch nicht bekanntgeben. Das Finale zeigt der Sender im Dezember. Auch in diesem Jahr werden die neuen Folgen immer samstags um 20:15 Uhr gezeigt.

Gibt es einen Livestream?

Solltest du „Das Supertalent“ nicht im Fernsehen verfolgen können, gibt es eine Möglichkeit, die aktuelle Folge auch im Livestream zu schauen. Bei TV Now siehst du nicht nur die aktuelle Folge live, sondern die Episoden werden auch kostenlos dann nach der Ausstrahlung in voller Länge zur Verfügung gestellt. Der Livestream bei TV Now ist allerdings kostenpflichtig.

Das Supertalent: Die Castingtermine

Die Castingtermine für die neue Staffel haben in diesem jahr bereits zwischen April und Juni 2017 stattgefunden. Bewerber hatten die Möglichkeit, in Städten wie Bremen, Leipzig, Berlin, Hamburg, Wien, Stuttgart, Dortmund, Frankfurt am Main, Dresden oder Erfurt die Chance, ihr Talent zu präsentieren.

Das Supertalent: Wer kann sich bewerben?

Bei „Das Supertalent“ ist alles möglich! Es können sich alle bewerben, die ein außergewöhnliches Talent haben – beispielsweise als Comedian, Sänger oder Akrobat. Wichtig ist nur bei Bewerbern unter 18 Jahren, dass sie die Einverständniserklärung ihrer Eltern vorzeigen können.

Das Supertalent: Alle Gewinner im Überblick

Staffel (2007): Ricardo Marinello Staffel (2008): Michael Hirte Staffel (2009): Yvo Antonio & Prima Donna Staffel (2010): Freddy Sahin-Scholl Staffel (2011): Leo Rojas Staffel (2012) Jean-Michel Aweh Staffel (2013) Lukas Pratschker & Falco Staffel (2014) Marcel Kaupp Staffel (2015) Jay Oh Staffel (2016) Angel Flukes

Das Supertalent: Was gewinnt der Sieger?

Der Gewinner von „Das Supertalent“ erhält ein Preisgeld von 100.000 Euro und einen Auftritt in Las Vegas.

Wie kann man Tickets für die Show kaufen?

Bei der Aufzeichnung kann man dabei sein. Die Castings finden in Bremen und Berlin statt. Die Preise liegen zwischen zwischen 5 und 15 Euro. Tickets für die Shows kannst du HIER kaufen.