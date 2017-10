Susan Sideropoulos: Traurige Krebs-Beichte

Ihre Fans kennen ihren Ex-GZSZ-Liebling Susan Sideropoulos (36) als gut gelaunte Schauspielerin, die so gut wie immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Doch auch sie hatte in ihrem Leben bereits mit Rückschlägen zu kämpfen. Einer davon: Die Krebs-Erkrankung ihrer Mutter.

"Meine Mutter ist sehr fürh verstorben. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, als ich 15 war - und fing auch alles mit Brustkrebs an, daher klar begleitet mich das auch mein Leben lang schon und darum finde ich es auch sehr wichtig, diese Organisation zu unterstützen", so Susan Sideropoulos laut "Bunte" auf dem Dreamball in Berlin.

GZSZ: Susan Sideropoulos kommt zurück!

Gemeint ist damit die "DKMS". Zu Gunsten der Organisation fand der Ball nämlich statt. Dennoch sprach Susan Sideropoulos bei der Veranstaltung auch über weniger traurige Dinge. Ein mögliches GZSZ-Comeback. Das schließt sie trotz des Serien-Tods ihrer Rolle damals nämlich nicht komplett aus.

"Also die haben mich noch nicht gefragt. Und würden sie irgendwann mal fragen und es wäre die wahnsinnig tolle Geschichte und es würde wahnsinnig gut in mein Leben passen, würde ich darüber nachdenken - vielleicht".

Gut, eine Zusage ist das jetzt noch nicht - ein bisschen hoffen können ihre Fans aber sicher dennoch...