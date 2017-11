Susan Stahnke: Schwerer Schicksalsschlag!

Susan Stahnke moderierte über viele Jahre die "Tagesschau" in der ARD. Nachdem sie ihre Karriere als Modertorin beendete, hat sie das Glück verlassen.

Die "Bild"-Zeitung hat erfahren, dass Susan Stahnke total pleite ist. Die Ex-"Tagesschau"-Sprecherin musste eine unternehmerische Insolvenz anmelden. Den pfändbaren Teil ihres Einkommens aus sechs Jahren muss sie an einen Insolvenzverwalter abführen.

Seit dem Jahr 1992 moderierte sie die "Tagesschau", ab 1994 war sie auch in der 20 Uhr-Ausgabe zu sehen. Im Jahr 1999 stieg sie bei der ARD-Nachrichtensendung aus. "Bei der ,Tagesschau‘ fühlte ich mich wie ein Hamster im Laufrad, war ständig im Schichtdienst und kurz vor dem Burn-out", sagte sie damals in der "Bild".

Sie wollte danach als Schauspielerin durchstarten, aber der Traum ging nicht in Erfüllung. In Sat.1 versuchte sie sich nochmal als Nachrichtensprecherin - die Sendung floppte aber gewaltig. 2004 ging sie dann ins Dschungelcamp. Zuletzt moderierte sie auf dem Regionalsender Hamburg 1 ein Format, was mittlerweile abgesetzt ist.