Suzan Odonkor: So sah der Dance Dance Dance Star früher aus

Wie alle Finalisten wollen auch Suzan und David Odonkor heute Abend bei Dance Dance Dance den ersten Platz gewinnen. Bei der Tanz-Show präsentierte sich Suzan in unterschiedlichen Looks. Von niedlich bis sexy, alles war dabei. Im Finale will sie "gaga" sein. Dazu will sie der Jury eine Performance zu Lady Gaga präsentieren. Ihr Mann, Profi-Fußballer David Odonkor, scheint jedenfalls von der Idee begeistert zu sein. So heißt es auf RTL. Allerdings sah unsere Suzan auch mal ganz anders aus...

So sah Suzan früher aus

Auf Instagram zeigt Suzan ihren Fans zwei Bilder aus ihrer Vergangenheit. Neben einem süßen Kinderfoto, ist ein Schnappschuss von der WM 2006 zu sehen. Den Weltmeistertitel konnte David damals leider nicht erspielen. Vielleicht hat das Paar heute Abend mehr Glück...

Little Miss Sue #duckface # Ein Beitrag geteilt von Suzan Odonkor (@littlemissue) am 17. Okt 2015 um 14:05 Uhr