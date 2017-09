Sylvana Wollny: Süße Liebeserklärung an ihren Florian

Mensch, wie die Zeit vergeht! Sylvana Wollny und ihr Schatz Florian Köster sind mittlerweile seit 6 Jahren ein Paar. Ein Grund zum Feiern! Und das macht Sylvana jetzt mit der süßesten Liebeserklärung bei Facebook.

Sylvana Wollny: "6 Jahre gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben!"

Auf der Social Media-Seite schreibt sie happy: "6 Jahre gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben, wir hatten gute und auch schlechte Zeiten, dennoch möchte ich keine Sekunde davon je wieder her geben. Das Beste was uns in letzten 6 Jahren passiert ist, ist die Geburt unserer wunderbaren Tochter, die uns jeden Tag zum Lachen bringt, egal ob es uns gut oder schlecht geht, sie bekommt es einfach immer hin uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich bin sehr glücklich und vorallem sehr dankbar euch an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich über alles mein Schatz. Alles liebe zum 6ten Jahrestag!" Hach, wie süß!

Sylvana Wollny: Kommt Baby Nr. 2?

Auch die Fans von Sylvana Wollny freuen sich riesig mit ihr und ihrer Familie. Und sie schicken nicht nur zahlreiche Glückwünsche zu dem besonderen Tag. "Ich wünsche euch noch ganz viel glückliche Jahre und vielleicht noch ein 2 Kind", schreiben sie. Töchterchen Celina kam 2013 zur Welt. Ob die sich bald über ein Geschwisterchen freuen kann? Man darf gespannt sein....