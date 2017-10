Sylvia Breuer: Der "Goodbye Deutschland"-Star ist tot!

Schock für die Fans von „Goodbye Deutschland“: Die Auswanderin Sylvia Breuer ist tot! Das teilte jetzt Vox bei Facebook mit.

„Mit Sylvia Breuer ist eine der prägenden Figuren von Goodbye Deutschland verstorben. Wir hatten sie, ihren Mann Markus und ihre Kinder bei der Auswanderung nach Kanada begleitet, wo sie unter schwierigen Umständen den Traum von der eigenen Bäckerei verwirklichten“, schrieb der Sender bei Facebook.

Und weiter: „Wir haben miterlebt, wie sie an Krebs erkrankte, wie sie nach überstandener Chemo den Neuanfang in Deutschland wagte, wie der Krebs zurückkam. Bis zuletzt hatten wir gehofft, sie würde den Kampf auch diesmal gewinnen. Am 22. September ist Sylvia Breuer verstorben. Unsere Gedanken gelten ihren Kindern und ihrem Ex-Mann Markus.“

Im April haben sich Sylvia und Markus getrennt. In Kanada führten sie erfolgreich eine Bäckerei. Der „Goodbye Deutschland“-Star hinterlässt drei Kinder.

