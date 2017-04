Sylvie Meis hat sich verlobt und gibt es auf Instagram bekannt!

Damit war nun wirklich nicht zu rechnen, Sylvie Meis hat sich verlobt! Ganz still und heimlich führte sie ihre Beziehung zu ihrem Liebsten, einem Geschäftsmann aus Dubai. Jetzt gab sie die Verlobung via Instagram und Facebook bekannt, mit den Worten "ich habe ja gesagt". Zu den ersten Gratulanten gehörte übrigens RTL-Star Frauke Ludowig. Wir schließen uns natürlich an.

Sylvie Meis hat ihr Privatleben in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit rausgehalten

Das Liebesleben von Sylvie Meis war seit ihrer Scheidung von Profikicker Rafael van der Vaart eher Ein auf und Ab. Die smarte Holländerin hat sich schließlich dazu entschieden, ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Schon seit 2015 soll sie aber wieder verliebt sein, einst verriet sie dann „Gala“ doch gegenüber: „Ich mag es, wenn ein Mann liebevoll ist. Ich bin wirklich glücklich wie nie und zufriedener als je zuvor. Ich liebe mein derzeitiges Leben.“

So emotional erlebt man Sylvie Meis selten und offenbar hat die „Let’s dance“-Moderatorin nun tatsächlich die Liebe ihres Lebens gefunden. Zeigen will die Mutter eines Sohnes ihren Herzensmann zwar noch nicht, aber wer weiß. Vielleicht überrascht Sylvie Meis uns erneut und postet schon bald ein Liebesselfie, auf dem man auch das Gesicht ihres zukünftigen Ehemanns sehen kann. Vielleicht aber auch nicht. Denn scheinbar wird Sylvie doch am glücklichsten, wenn die Kameras in ihrem Privatleben keine Rolle spielen.

Einsam wird sich Sylvie Meis zukünftig also nicht mehr fühlen.