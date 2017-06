Sylvie Meis: Heimliche Hochzeit?

"Let’s Dance"-Moderatorin Sylvie Meis könnte glücklicher nicht sein! Vor kurzem hat sie sich mit ihrem Freund Charbel Aouad verlobt. Die Hochzeit soll im Sommer nächsten Jahres stattfinden, mehr ist allerdings noch nicht bekannt. Plant Sylvie Meis etwa eine heimliche Traumhochzeit?

Die 39-Jährige ist bekannt dafür, dass sie ihr Privatleben auch privat hält. Ihre öffentlichen Liebesbekundungen an ihren zukünftigen Mann sind deshalb auch eine kleine Überraschung. "Ich bin überglücklich. Er ist einfach mein Traummann“, schwärmt die Moderatorin gegenüber der "Gala".

Während Sylvie Meis die Verlobung mit dem Geschäftsmann, den sie 2014 kennenlernte, auf Instagram verkündete, wird sie sich mit Informationen zum wann und wo der Hochzeit wohl eher zurückhalten.

Sylvie Meis: Sie outet sich als Romantikerin!

Dennoch gibt es erste Spekulationen darüber, wie der große Tag der schönen Holländerin wohl aussehen könnte. Wie "Das neue Blatt" berichtet, deutet alles auf eine traumhafte Feier im Süden am Meer hin.



"Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin“, gesteht die Niederländerin dem Blatt. Mit dieser Aussage im Hinterkopf wäre eine klassische Hochzeit mit vielen Gästen, romantischer Zeremonie, großer Hochzeitstorte und vielen Emotionen durchaus denkbar.

Zudem gehört dem Bericht zufolge "You are my Lady“ von Freddie Jackson zu Sylvie Meis Lieblingsliedern! Ein passender Song, um als frisch verheiratetes Paar die Feier zu eröffnen. Schließlich liebt die Moderatorin seit ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance“ das Tanzen.

Sylvie Meis: Zur Hochzeit mit Charbel Aouad ein weißes Kleid?

Und auch ein kleines Detail zu ihrem Hochzeitskleid konnte der 39-Jährigen entlockt werden: "Weiß steht mir auf jeden Fall sehr gut.“ Zudem wird neben Charbel Aouad noch ein anderer Mann wohl eine große Rolle auf Sylvies Hochzeit spielen: ihr Sohn Damian! Ob der 11-Jährige wohl für die Ringe verantwortlich sein wird?

Egal ob öffentlich oder heimlich – für Sylvie Meis wird es wohl ganz sicher einer der schönsten Tage in ihrem Leben!