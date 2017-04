Sylvie Meis: Ihr Verlobter lebt in Hamburg!

Sylvie Meis: Ihr Verlobter lebt in Hamburg!

Sylvie Meis ist frisch verlobt und schwebt auf Wolke Sieben! Zu ihrem Geburtstag überraschte sie ihr Freund Charbel Aouad mit einem wunderschönen Verlobungsring. Doch die Beziehung der beiden war vor allem am Anfang alles andere als leicht. Charbel Aouad lebte in Dubai, Sylvie Meis in Hamburg - das Paar trennten rund 6500 Kilometer! Keine einfache Situation für das zukünftige Ehepaar. Doch jetzt die Überraschung: Charbel Aouad ist nach Hamburg gezogen!

Sylvie Meis: Schock-Nachricht nach der Verlobung

Charbel Aouad ist für Sylvie Meis nach Hamburg gezogen

Wie "Gala" berichtet, hat Aouad Charbel für seine Verlobte seine Zelte in Dubai abgebrochen und seine Basis nach Hamburg verlegt. Zwar reist er immernoch für familiäre und geschäftliche Angelegenheiten nach Dubai, doch seinen Lebensmittelpunkt hat er nun in der Hansestadt! Für Sylvie Meis das wohl schönste Geschenk! Sie kommt aus dem Schwärmen über ihren Verlobten gar nicht mehr raus: "Er macht mich mit seiner charmanten Art von Mal zu Mal glücklicher!"

Sylvie Meis und Charbel Aouad haben sich über Freunde kennengelernt

Sylvie Meis und Charbel Aouad lernten sich schon 2014 kennen. Beide verstanden sich sofort und wurden schnell Freunde. 2015 wurde aus der Freundschaft dann Liebe. Zwei Jahre später stellte der Geschäftsmann seiner Liebsten die Frage aller Fragen.

Im Sommer 2018 soll die Hochzeit stattfinden. BIs dahin haben die Turteltauben noch viel zu tun. "Bis es so weit ist, müssen noch viele Vorbereitungen getroffen werden", so Sylvie zu "Gala". Und dann gibt es sicher ein unvergessliches Fest...