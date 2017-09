Sylvie Meis: Nutzt ihr Verlobter sie nur aus?

Sylvie Meis ist hübsch und erfolgreich, bisher fehlte jedoch der richtige Mann an ihrer Seite. Mit Charbel Aouad sollte alles anders werden, doch nun ziehen plötzlich dunkle Wolken auf.

Als die Moderatorin im April ihre Verlobung verkündete, glaubten viele, dass der Geschäftsmann eine gute Partie sei. Angeblich habe ihr Schatz mit Öko-Energie Millionen gemacht. Doch dann folgte die Überraschung: Der Libanese ist ein Angestellter aus Dubai und arbeitet für eine Firma, die Urinale verkauft.

Sylvie Meis: Streit im Urlaub mit Charbel Aouad?

Bisher hatte Sylvie mit ihren Männern nicht sonderlich viel Glück. So wurde sie in der Vergangenheit immer wieder ausgenutzt, weil sie berühmt und attraktiv ist. Hoffentlich versucht Aouad nicht, die 39-Jährige und ihre Kontakte als Sprungbrett zu benutzen. Immerhin hat sie gerade einen lukrativen Amazon-Deal an Land gezogen und könnte ihrem Liebsten als clevere Businessfrau sicherlich viele Türen öffnen. Die Hochzeit hat Sylvie vorerst übrigens auf unbestimmte Zeit verschoben.