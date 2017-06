Sylvie Meis: Schlimmer Zusammenbruch!

Moderationsjob, eine eigene Dessous-Kollektion, ständige Termine und Reisen - Sylvie Meis hat momentan viel um die Ohren. In der Öffentlichkeit lässt sich der Vollprofi aber nie den Stress anmerken. Doch jetzt sind Bilder aufgetaucht, die ihren Fans Sorgen bereiten: Wird der Holländerin alles zu viel?

Sylvie Meis wirkt kraftlos und müde

Aktuelle Bilder aus der "Closer" zeigen Sylvie Meis müde und abgekämpft. Ihr Strahlen ist weg, sie wirkt einfach nur erschöpft. Es scheint, als würde die viele Arbeit der kleinen Moderatorin ganz schön zusetzen. Seit Monaten pendelt sie für "Let's Dance" zwischen Hamburg und Köln. Außerdem hat sie verschiedene Werbedeals und Fotoshootings auf dem Plan und im Herbst soll zusätzlich ihre erste eigene Dessous-Kollektion auf den Markt kommen, an der Sylvie Meis fleißig arbeitet. Zu viel für sie? „Dies ist natürlich eine neue Herausforderung für mich. Jeden einzelnen Schritt – von der Kollektion selbst über das Corporate Design, den gesamten Sourcing Process, die Logistik bis hin zum Vertrieb und so weiter – alles in der eigenen Hand zu haben, ist einfach großartig, aber auch viel Arbeit“, verrät sie gegenüber "CLOSER".

Sylvie Meis: "Ich trainiere jeden Tag!"

Als wäre das nicht schon genug Arbeit, steht Sylvie Meis auch noch täglich im Fitnessstudio. „Mein Körper ist schon harte Arbeit, ich trainiere jeden Tag“, sagte Sylvie zu "CLOSER". „Egal, wo ich bin, meine Sportsachen kommen mit. Und in jedem Hotel gehe ich in ein Gym.“

Im Interview gibt Sylvie Meis zu: „Diese Zeit des Jahres ist für mich immer besonders stressig. Die Woche über bin ich bei ‚Let’s Dance‘ in Köln, dann erscheint dieses Jahr auch noch meine eigene Kollektion.“

Sylvie Meis: Auch für Sohn Damian will sie da sein!

Neben dem beruflichen Stress, ist auch privat was los bei Sylvie Meis. Sie will auf keinen Fall ihren Sohn Damian vernachlässigen. Teilt sich das Sorgerecht mit Rafael van der Vaart, der mit seiner Freundin in Dänemark lebt. So eine Patchwork-Familie muss natürlich gut organisiert werden. „Es ist, glaube ich, für alle Frauen ein Balance-Akt, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, da ich wunderbare Unterstützung habe und einen Großteil meiner Termine nach meinem persönlichen Terminkalender selber festlegen kann. Trotz allem braucht auch mein Alltag eine klare Struktur und eine gute Planung“, so Sylvie Meis.

Und zuletzt steht ja auch noch die Hochzeit mit ihrem Freund Charbel Aouad an. Auch die plant sich nicht von alleine.

Kein Wunder, dass Sylvie Meis momentan ausgelaugt und müde ist. Hoffentlich passt sie gut auf sich auf...