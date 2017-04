Sylvie Meis: Schock-Nachricht nach der Verlobung

Es war sicher einer der schönsten Tage in ihrem Leben. Als Charbel Aoud vor Sylvie Meis auf die Knie ging und ihr einen romantischen Heiratsantrag machte, konnte die süße Moderatorin ihr Glück kaum fassen. Stolz zeigte die Holländerin sofort den wunderschönen Verlobungsring bei Instagram und teilte den Moment mit der ganzen Welt. Doch schon wenige Tage nach der Verlobung wird ihr Glück nun auf eine harte Probe gestellt.

Sylvie Meis & Charbel Aouad: Fernbeziehung!

In einem Interview mit InTouch verriet Sylvie Meis, dass sie nicht vorhat Hamburg zu verlassen. „Damians und mein Lebensmittelpunkt ist Hamburg. Hier fühlen wir uns wohl, hier wollen wir leben“, so die 39-Jährige. Außerdem ist auch Papa Rafael van der Vaart, der in Dänemark lebt, nicht so weit entfernt. Charbel hingegen arbeitet und lebt in Dubai. Doch hat die Ehe so eine Chance? Schließlich trennen die beiden damit rund 6500 Kilometer! Sicher keine einfache Situation für das Paar!

"Positiv geschockt": Sylvie Meis spricht über ihre Verlobung

Sylvie Meis und Charbel Aouad kommen aus verschiedenen Kulturen

Die Entfernung ist allerdings nicht das einzige Problem, dass der jungen Liebe im Weg stehen könnte. Denn Sylvie Meis und Charbel Aouad kommen außerdem aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Denn es stellt sich sie Frage, wie Charbels Umfeld im muslimisch geprägten Dubai auf sexy Sylvie reagieren wird! Sie arbeitete schließlich jahrelang als Model für das Unterwäschelabel Hunkemöller und zeigt sich auch sonst gerne im Bikini und in heißen Posen auf Instagram und Co. Immerhin: Mittlerweile hat sie den Job als Hunkemöller-Gesicht aufgegeben - Etwa für die Liebe?

Charbel Aouad hält sich lieber im Hintergrund

Überhaupt unterscheidet sich der Lebensstil der beiden. Während Sylvie Meis als TV-Star permanent in der Öffentlichkeit steht, hält sich der Unternehmer lieber im Hintergrund. Daher sieht man ihn auch nie mit der hübschen Holländerin auf dem roten Teppich. Dabei gestand die Moderatorin noch vor einiger Zeit:"Ich mag es, einen Mann an meiner Seite zu haben.“

Doch trotz aller Hindernisse sind Sylvie Meis und Charbel Aouad super happy. Sie wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. „Ich bin sehr glücklich – zumal unsere Familien hinter uns stehen und sich auch freuen“, freut sich der "Let's Dance"-Star gegenüber InTouch.