Sylvie Meis: Süße Liebes-News

Die Fernbeziehung läuft offensichtlich perfekt. Exklusive Fotos, die Closer vorliegen, zeigen, wie die „Let’s Dance“-Moderatorin mit ihrem Freund den Valentinstag verbrachte...



Dieser Mann bringt das Herz von Sylvie Meis (38) gehörig zum Tanzen! Das Strahlen der Holländerin, die sich am Valentinstag von ihrem Freund Charbel Aouad ausführen ließ, wurde nur vom Funkeln ihres neuen, auffälligen Rings übertroffen. Bekam sie am Tag der Liebe etwa die Frage aller Fragen gestellt?

"Ich bin aktuell sehr, sehr glücklich"



Wer hätte gedacht, dass ihre Beziehung trotz der mehr als 6.500 Kilometer Entfernung zwischen Dubai und Hamburg so gut funktioniert? Genau diese Distanz legte der Geschäftsmann nun erneut zurück – nur, um am Tag der Liebe seine „Valentina“ sehen zu können. Sylvie Meis und der Unternehmer feierten heimlich ihren zweiten gemeinsamen Valentinstag in der Hansestadt. Und die Moderatorin hatte allen Grund zur Freude! Auf ihrem Instagram-

Account bedankte sie sich zunächst für 100 rosafarbene Rosen, die sie geschenkt bekam.



Später gab es dann ein romantisches Candle-Light-Dinner in dem neuen Hamburger Szene-Restaurant „Nikkei Nine.“ Ein Gast verrät: „Sylvie und Charbel wirkten total verliebt, lachten viel miteinander und küssten sich ständig.“ Als die beiden Turteltauben beim Verlassen ihres Liebesnests entdeckt werden, sticht vor allem eines ins Auge: ein großer, glitzernder Ring an ihrer Hand! Hat die 38-Jährige etwa einen Heiratsantrag bekommen? Während Sylvie nur geheimnisvoll lächelt, erfuhr CLOSER, dass beide sich zwar bestens verstehen, eine Hochzeit aber noch nicht anstünde. Doch es scheint wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein...