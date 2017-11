Sylvie Meis: Trauriger Abschied!

Ihre Fans sind schockiert. Wie jetzt bekannt wurde, wird die hübsche Blondine Sylvie Meis ab sofort nicht mehr vor der Kamera von "Let's Dance" zu sehen sein. Für sieben Jahre führte die Niederländerin mit Daniel Hartwich die Zuschauer durch die Show. Nun soll alles vorbei sein! Auch ihre Nachfolge wurde bereits bekannt gegeben.

Sylvie Meis verlässt "Let's Dance"

Wie "RTL" jetzt bekannt gab, wird Sylvie Meis "Let's Dance" verlassen. So heißt es vom Sender: "Wir wollen 'Let's Dance' erneuern und haben uns auch zu Veränderungen der Co-Moderation entschieden." Bei Social-Media entbrannte nach der Bekanntgabe eine emotionale Diskussion. Sylvies Fans stehen hinter ihr und sind mit der Entscheidung des Senders unzufrieden. So schreiben sie auf der "Facebook"-Seite von "Let's Dance": "Na toll das Beste an der ganzen Show wird ersetzt????" sowie "Damit hat RTL die gute Seele von Let's Dance gefeuert - geht's noch???".

Let’s Dance: Daniel Hartwich verweigert Proben mit Sylvie Meis!

Victoria Swarovski wird die Nachfolgerin von Sylvie Meis

Wie "RTL" ebenfalls bekannt gab, soll Victoria Swarovski die Nachfolgerin von Sylvie Meis werden. Bei den Fans stößt dies auf negative Resonanz. So schreiben einige Follower auf Social Media Kanälen: "Sylvie Meis ist sicherlich jetzt nicht DIE Granate als Moderatorin, aber sie war seit Jahren mit Herz und Seele bei Let's Dance und gehörte einfach dazu, genauso wie die kleinen Sprach-Witzelein. Nichts gegen Victoria, aber ich finde es sehr schade!" sowie "So sehr ich Victoria mag, aber das ist die Fehlentscheidung des Jahres. Ich mag/mochte Sylvie Meis als gespielt blonden und tussihaften Gegenpart zu Daniel Hartwich." Arme Victoria! Ihr Start bei "Let's Dance" wird sicherlich nicht einfach für sie werden. Ob sie die Show-Fans doch noch für sich gewinnen kann? Wir können gespannt sein!