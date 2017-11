Sylvie Meis: Trauriges Baby-Drama

Sylvie Meis wünscht sich so sehr, noch einmal Mutter zu werden, doch bisher konnte sich ihr sehnlichster Wunsch einfach nicht erfüllen.

Beruflich könnte es für die Niederländerin kaum besser laufen. Vor Kurzem brachte sie ihre erste eigene Unterwäsche-Kollektion „Sylvie Flirty Lingerie (erhältlich über Amazon Fashion) auf den Markt. Und im Sommer 2018 sollen im Hause Meis-Aoud sogar die Hochzeitsglocken läuten. Doch was kaum einer weiß: Hinter Sylvies großem Glück steckt auch ein großer Schmerz. Es spielt sich eine regelrechte Tragödie ab: ein Baby-Drama! Es ist so traurig, der größte Wunsch des TV-Stars – er bleibt unerfüllt...

Sylvie Meis wünscht sich ein zweites Kind

Vor acht Jahren erkrankte die hübsche Niederländerin an Brustkrebs. Es war ein harter Kampf, doch heute gilt Sylvie als geheilt. Dennoch macht ihr der Krebs gewissermaßen immer noch das Leben schwer. „Ich muss jeden Tag Medikamente nehmen. Und mit diesen Medikamenten kann ich nicht schwanger werden“, erklärt die 39-Jährige. Diese Tabletten muss sie noch ein weiteres Jahr lang nehmen, um gesund zu bleiben. Eine Schwangerschaft ist deshalb also nicht möglich.

Sylvie Meis: Drama um Damian

„Vielleicht ist es mir in Zukunft ja noch vergönnt. Aber ich habe keine Kristallkugel, in die ich reinschauen kann und die mir sagt, was passieren wird. Das liegt in Gottes Hand“, so Sylvie. Zum Glück hat sie ihren zukünftigen Ehemann Charbel Aouad bei sich, der ihr in dieser schwierigen Zeit Halt geben kann...