Take That: Robbie Williams kehrt zurück!

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Robbie Williams mit Take That zusammen auf Tour war. Genau genommen war es im Jahr 2011, wo Take That mit allen fünf Mitgliedern auf Tour ging. Derzeit wirkte es wie eine einmalige Sache, die nie wieder kommt. Seitdem machte Robbie Williams wieder sein eigenes Ding, Jason Orange verließ die Band ebenfalls. Und so bleiben nur noch Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald übrig. Doch nun ist es offiziell: Robbie Williams ist zurück bei Take That, wenn auch vorerst nur für einen Auftritt.

Take That im Finale von "Let It Shine"

In der britischen Castingshow "Let It Shine" sollen die fünf Gewinner die Hauptdarsteller in einem Take-That-Musical werden. Zum großen Finale der Show will die Band dann selbst auf der Bühne stehen und performen. "Ich freue mich darauf, Gast-Juror der Show sein zu dürfen und wieder gemeinsam mit Gary, Mark und Howard auf der Bühne zu stehen", verriet Robbie Williams der Daily Mail und überbringt damit leider auch direkt die schlechte Nachricht: Jason Orange wird bei dem Reunion-Auftritt nicht dabei sein.

Doch eine weitere gute Nachricht hat Robbie Williams dann doch noch für Take-That-Fans im Gepäck, denn bei dem einen Auftritt bei "Let It Shine" soll es nicht bleiben. Die Frage ist nur, wann das sein wird: "Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann. Wir werden sehen, wann sich unsere Wege wieder kreuzen."