"Takeshi's Castle": Die Kult-Show kommt zurück!

Der Klassiker ist zurück! Die Kult-Show „Takeshi’s Castle“ wird neu aufgelegt und kehrt demnächst mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück.

Die neuen Episoden werden aber nicht in Japan, sondern in Thailand produziert, wie „DWDL“ berichtet. Die neuen Folgen sollen auch hier in Deutschland laufen – demnach soll sich Comedy Central die Rechte gesichert haben.

In Deutschland gab es einen riesigen Hype um die Show und war in den 90er Jahren sehr beliebt. In der Sendung müssen Kandidaten mehrere Spiele bestreiten, um dann die Burg zu erobern.

Die neuen Folgen laufen ab dem kommenden Jahr. Am Wochenende zeigt der Sender RTL Nitro die alten Folgen von „Takeshi’s Castle“. Noch ist aber nicht bekannt, wie die neuen Episoden aussehen sollen.