"Takeshi's Castle": RTL Nitro holt Kultshow zurück

Über viele Jahre lief "Takeshi's Castle" bei RTL II. Nun kommt die japanische Kultshow ins deutsche Fernsehen zurück.

„Takeshi's Castle" war schon bei RTL II, Comedy Central und DSF zu sehen. Nun findet die Show eine neue TV-Heimat: RTL Nitro will demnächst alte Folgen des Klassikers zeigen.

Ab dem 25. Februar zeigt RTL Nitro immer samstags ab 13:45 Uhr zwei Folgen der Spielshow, wie „DWDL“ berichtet. Sonntags wiederholt der Sender zur gleichen Zeit die Episoden.

In sportlichen Wettbewerben treten 100 Kandidaten in „Takeshi's Castle" gegeneinander an. Letztendlich müssen sie versuchen, die Burg von Takeshi zu stürmen. Bis dorthin gibt es aber viele Hindernisse und für die meisten Kandidaten endet der Wettkampf im Matsch oder im Wasser.