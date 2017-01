Tanja Tischewitsch: Ist Jay Khan ihr neuer Freund?

Frisch verliebt? Tanja Tischewitsch scheint wieder auf Wolke 7 zu schweben und einen neuen Freund in Aussicht zu haben. Zumindest ein bisschen, denn so richtig festlegen will sich die einstige Dschungelcamperin noch nicht. Auf einem Event in Berlin verriet die Mutter eines kleinen Sohnes „kukksi“ gegenüber: „Ich bin glücklich. Ich bin Single und finde das so auch ganz gut. Natürlich lernt man den ein oder anderen auch kennen. Ich habe kürzlich jemanden kennengelernt und finde ihn sehr nett.“ Aha! Doch mehr wollte sie zu dem Thema allerdings noch nicht sagen, offenbar ist alles noch sehr frisch. Aber natürlich brodelt direkt die Gerüchteküche, ob es sich bei dem mysteriösen Unbekannten möglicherweise um Jay Khan handeln könnte.

Tanja Tischewitsch und Jay Khan sind aktuell beide Single

Tanja Tischewitsch und Jay Khan erscheinen nämlich ganz gerne gemeinsam zu auf Veranstaltungen. Aber auch fernab von Rampenlicht und roten Teppichen sollen sich die zwei Musiker sehr gut verstehen. Vielleicht ist da ja doch mehr draus geworden? Immerhin ist Tanja Tischewitsch schon eine ganze Weile nicht mehr mit ihrem Thomas zusammen. Obwohl das Paar ein gemeinsames Kind zusammen hat, hat der Alltag ihre Liebe systematisch aufgefressen. Doch das Paar hat sich friedlich voneinander getrennt und möchte sich darauf konzentrieren, den Eltern-Job bestmöglich zu meistern.

Und der gute Jay Khan? Der ist auch schon ein Weilchen Single. Zumindest hat er sich schon länger nicht mehr zusammen mit einer Frau in der Öffentlichkeit gezeigt. Doch wenn an den Gerüchte etwas dran ist und er DSDS-Schönheit Tanja Tischewitsch tatsächlich näher gekommen sein sollte, könnte sich das künftig ja bald ändern.