"Tatort": Andreas Hoppe steigt nach 20 Jahren aus!

Nach knapp 60 Einsätzen und 20 Jahren ist Schluss! Schauspieler Andreas Hoppe alias Kult-Komissar Mario Kopper steigt aus dem "Tatort" Ludwigshafen aus. Und seine Fans trauern...

Ein Nachfolger für Andreas Hoppe steht noch nicht fest

An der Seite von Ulrike Folkerts, die die Komissarin Lena Odenthal verkörpert, spielte sich der chaotische Polizist in die Herzen der Zuschauer. Doch jetzt geht das Team getrennte Wege. Eine Tatsache, die Ulrike Folkerts traurig findet! "Lena Odenthals Kollege, Freund und Mitbewohner Mario wird gehen! Ich bedauere das sehr", erklärt sie dem SWR. Im Herbst läuft die letzte gemeinsame Folge des Duos. Schon im November wurde diese abgedreht. Wer in die Fußstapfen von Andreas Hoppe tritt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Andreas Hoppe widmet sich jetzt seinem Buch

Auch wenn der Abschied sicher auch Andreas Hoppe nach so langer Zeit nicht leicht fällt, geht es für ihn beruflich weiter! Denn er arbeitet längst an einem anderen Projekt. Andreas Hoppe schreibt ein Buch. Das ist auch der Grund dafür, wieso er sich noch nicht zu dem "Tatort"-Aus geäußert hat. "Andreas Hoppe schreibt gerade an seinem Sizilien-Buch und ist derzeit nicht erreichbar. Deswegen gibt's bisher auch kein Statement", erklärt seine Agentur.