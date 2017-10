"Tatort"-Star Oliver Mommsen: Seitensprünge sind in seiner Ehe kein Tabu

Nachdem Oliver Mommsen im neusten "Tatort" gestern Abend nackt zu sehen war, tauchen nun pikante Details zu seinem Eheleben auf. Der Schauspieler und seine Frau führen eine offene Ehe und scheinen mit Betrug kein Problem zu haben. Gegenüber "Bild" plauderte der TV-Star offen über sein Liebesleben.

Oliver Mommsen: In Beziehungen darf man alles

Nächstes Jahr ist Schluss für Oliver. Zumindest bei „Tatort“. Nach 16 Jahren wird er nicht mehr in der der Erfolgs-Serie zu sehen sein. In seiner Ehe ist für den Schauspieler allerdings noch lange nicht Schluss. Er und seine Frau sind seit 2008 glücklich miteinander verheiratet. Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse scheint ein schlüpfriges Detail zu sein, welches Oliver nun gegenüber "Bild" verriet. Dabei vertritt er die Ansicht: “Man darf alles in Beziehungen". Er ist der Meinung: "(...) für immer und ewig nur einen Einzigen. Das hat man doch gar nicht im Griff und das muss man meines Erachtens auch gar nicht im Griff haben."

Die schockierendsten Promi-Seitensprünge

Unsere Welt ist liberaler geworden

Oliver und seine Frau vertreten scheinbar beide sie Ansicht, dass unsere heutige Gesellschaft gegenüber Seitensprüngen offener geworden ist. So sagt er: "Es gab Zeiten, da haben sich Leute noch gegenseitig totgeschlagen wegen eines Seitensprungs! Heute leben wir in einer neuen Welt, und die ist meiner Meinung nach weitaus intelligenter, weitaus facettenreicher und weniger dramatisch."

Für seine Frau gelten die gleichen Regeln

Auch die Frau von Oliver hat die gleichen Recht wie ihr freiheitsliebender Mann. Das Paar ist sich einig: Ihre Liebe kann durch einen Seitensprung nicht erschüttert werden. Offen kommuniziert das Ehepaar ihr Liebensleben allerdings nicht miteinander. So berichtet Oliver ebenfalls: "Meistens funktioniert es nach dem Prinzip: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!".