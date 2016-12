Taylor Swifts Ex Conor Kennedy verhaftet!

Taylor Swifts Ex Conor Kennedy verhaftet!

Conor Kennedy stammt aus einer der einflussreichsten amerikanischen Familien, der viele erfolgreiche Geschäftsleute und Politiker und sogar der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy angehören. Vor vier Jahren war er außerdem mit Sängerin Taylor Swift zusammen, doch das Liebesglück war nicht von langer Dauer.

Anstatt seine Familie stolz zu machen, scheint der Kennedy-Spross aber ziemlich überfordert mit den Erwartungen an ihn zu sein. Anders lässt sich sein aktueller Aussetzer nicht erklären. Im Skiurlaub in Aspen soll Conor sich in einem Nachtclub mit einem anderen Mann angelegt und sogar geprügelt haben. Als er festgenommen werden sollte, unternahm er zudem noch einen Fluchtversuch. Das berichtet die Zeitung ‚aspentimes’.

"Kennedy und ich fielen zurück auf eine Schneeverwehung auf der Südseite der Hyman Avenue, wo er versuchte sich von mir zu entfernen und aufzustehen. Ich hielt mich an seinem Arm fest und überwältigte ihn mithilfe eines Augenzeugen", erzählt der zuständige Officer Andy Atkinson dem Blatt. Kurz darauf entschuldigte sich Conor zwar bei dem Polizisten und sitzt mittlerweile auch schon nicht mehr in Haft. Dennoch wartet im kommenden Jahr noch ein Gerichtsprozess in Aspen auf den 22-jährigen.