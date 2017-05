"TBBT"-Star Jim Parsons hat geheiratet!

Jim Parsons: " Er ist das Beste, das mir je passiert ist!"

2002 haben sich Jim Parsons und Todd Spiewak bei einem Blind Date beim Karaoke kennengelernt. Erst Ende des Jahres schwärmte der Seirenstar: "Ich habe diesen Kerl vor 14 Jahren kennen gelernt und es war das beste, das mir je passiert ist. Eines seiner größten Geschenke an mich ist, dass er mich nie wieder zum Karaoke einlädt."

Doch die beiden haben sich noch ein größeres Geschenk gemacht und am 13. Mai offiziell "Ja" zueinander gesagt!

Jim Parsons wollt eigentlich gar nicht heiraten

Das Jim Parsons jetzt wirklich geheiratet hat, ist eine Überraschung. Denn vor drei Jahren erklärte er noch, dass er das gar nicht als nötig sieht. "Ich weiß nicht … du gewöhnst dich so sehr an das Leben, wie es ist, dass ich nicht denke, es kann noch besser werden. Ich meine damit nicht, dass Todd es nicht möchte. Es fühlt sich einfach an, als wäre ich nicht wahnsinnig enthusiastisch darüber", so Jim Parsons. Die Meinung hat er aber ganz offenbar geändert...