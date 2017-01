"Teen Mom"-Star Jenelle Evans ist wieder Mama geworden

"Und sie ist da!" Mit diesem kurzen Satz verkündete Jenelle Evans heute die Geburt ihres dritten Kindes: Ein Mädchen! Mama und Tochter sind gesund und Jenelle Evans postete auch direkt das erste Babyfoto der Kleinen.

Ein von Jenelle Evans (@j_evans1219) gepostetes Foto am 24. Jan 2017 um 9:10 Uhr

Jenelle Evans hat schon zwei Söhne

Auch der Name ihrer Tochter hat Jenelle Evans bereits bekannt gegeben. Sie heißt Ensley Jolie. Für Jenelle ist es bereits das dritte Kind vom dritten Mann. Sie hat bereits den Sohn Jace von ihrem Ex Andrew und den kleinen Kaiser von ihrem Ex Nathan. Ensley ist die erste Tochter des Reality-Stars. Papa der Kleinen ist Jenelle Evans aktueller Freund David. Auch er hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung. Jetzt sind Jenelle und er eine große Patchwork-Familie.

Jenelle Evans machte in der Vergangenheit nur Negativ-Schlagzeilen

So glücklich wie im Moment wirkte Jenelle schon lange nicht mehr. Ihr neuer Freund scheint ihr wirklich gut zu tun. Früher machte die 25-Jährige nur mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Wegen Drogen, häusliche Gewalt oder Sorgerechtstreitigkeiten! Die Zeiten sind im Moment aber zum Glück vorbei....