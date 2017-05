Teen Wolf: Tyler Posey hofft schon jetzt auf ein Comeback nach Staffel 6 - Die Nachricht, dass die sechste Staffel die letzte der Serie "Teen Wolf" sein wird, wurde bereits im letzten Jahr verkündet. Und noch immer hat sich Hauptdarsteller Tyler Posey nicht so richtig mit diesem Gedanken anfreunden können. Denn er wünscht sich schon jetzt, dass die Serie irgendwann noch einmal zurückkehrt, als Film oder einfach mit weiteren Staffeln.

"Es wird immer Sachen geben, an die du dich klammerst – eben ein paar dieser kleinen Dinge. Ich wünsche mir, dass ,Teen Wolf‘ vielleicht eines Tages als Film oder eben als TV Show zurückkehren wird“, erklärte Tyler Posey kürzlich gegenüber ET. Offenbar lag es nicht an ihm, dass Teen Wolf nach der 100. Episode eingestellt werden soll.

Gründe für das Aus der Serie wurden bislang nicht kommuniziert. Es lässt sich durch Aussagen wie diese von Tyler Posey nur vermuten, dass es möglicherweise an sinkenden Quoten gelegen haben könnte. Im Juni 2017 sollen die letzten zehn Folgen der 6. Staffel laufen. Besonders ungewöhnlich bei der Planung ist allerdings, dass der Sender MTV noch immer kein genaues Startdatum veröffentlicht hat. Zwar gab es kürzlich einen neuen Trailer, doch auch dort wurde der Start von Staffel 6B nun diffus mit "Sommer 2017" angekündigt. Doch das Warten soll sich lohnen, verspricht Tyler Posey: „Doch wir bekommen für jeden und alles einen wirklich tollen Abschluss und all die hardcore Fans werden es lieben. Das ist für sie.“

Die Serie "Teen Wolf" basierte ursprünglich auf der gleichnamigen 1985er Komödie mit Michael J. Fox. Allerdings entwickelte sie sich schon in der ersten Planung ziemlich weit von der positiven Komödie weg und bekam einen deutlich dunkleren Anstrich.