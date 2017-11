Teenager (13) packt Schusswaffe im Unterricht in der Schule aus

Teenager (13) packt Schusswaffe im Unterricht in der Schule aus

An einer Schule in Oranienburg hat sich ein unfassbarer Zwischenfall ereignet: Ein Teenager soll eine Schusswaffe mit in die Schule gebracht haben.

Der Schüle hat die Waffe mitten im Unterricht ausgepackt, wie die "Märkische Allgemeine" berichtet. Die Pistole präsentierte er stolz seinen Mitschülern - hat sie aber zeitgleich auch genötigt, davon niemanden zu erzählen.

Eine Mitschülerin vertraute sich aber trotzdem ihrer Mutter an - sie wendete sich daraufhin sofort an die Schulleitung. Die Polizei hat anschließend die Tasche des Jungen durchsucht, hat die Waffe aber nicht gefunden.

Der Junge gab aber zu, zwei Softairwaffen zu besitzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte es sich dabei um eine gefährliche Waffe handeln, wird ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzeingeleitet. In dem Fall müssen auch die Eltern mit Konsequenzen rechnen.