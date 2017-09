Teenager (15) knallt gegen Baum – Vater tot!

Tödliches Unfall-Drama in Heinsberg: Ein 15-jähriger Teenager hat einen Horror-Crash verursacht.

Der 15-Jährige hat sich ans Steuer gesetzt und der Vater saß auf dem Beifahrersitz. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Danach ist er frontal gegen einen Baum geprallt.

Der 45-Jährige hatte keine Chance und ist an den schweren Verletzungen verstorben. Der Teenager hat sich ebenfalls verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landstraße 228 zwischen den Ortschaften Dremmen und Randerath wurde nach dem Autounfall gesperrt. Weshalb sich der Teenie ans Steuer gesetzt hat und warum sein Vater auf dem Beifahrersitz saß, ist noch völlig unklar. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.