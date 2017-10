Teenies ziehen an Joint - und brechen zusammen!

Dramatischer Zwischenfall in Berlin: Zwei Teenager haben an einem Joint gezogen - danach sind sie zusammengebrochen!

Die zwei Mädchen (17, 18) haben von zwei unbekannten einen Joint angeboten bekommen. Nachdem sie daran gezogen haben, sind sie zusammengebrochen. Offenbar enthielt dieser auch andere Substanzen - welche genau, konnte noch nicht endgültig geklärt werden.

Nachdem die beiden Teenies zusammengebrochen sind, durchwühlten die Täter ihre Sachen und haben offenbar nach Wertgegenständen gesucht. Erst, als ein Passant zur Hilfe kam, sind die beiden Männer geflüchtet.

Die Personen konnten von der Polizei später festgenommen werden. Die zwei Opfer kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Untersuchung in einem Labor dauert an. An der Warschauer Straße in Berlin gab es zuletzt verstärkt solche Vorfälle. Erst kürzlich zogen zwei junge Männer an einer Zigarette und sind danach zusammengebrochen.