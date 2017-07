Tennis-Star Mandy Minella ist schwanger!

Gerade hatte Tennis-Beauty Mandy Minella ihr erstes Match in England. Danach ließ sie in der Pressekonferenz die Bombe platzen: Mandy Minella ist schwanger!

Mandy Minella ist schon im 5. Monat

Mit Babybauch trat Mandy Minella in Wimbledon an - und dass, obwohl sie sogar schon im fünften Monat ist! Zwar ist sie nach dem ersten Match dirket ausgeschieden, doch das ist für die glückliche Bald-Mama sicher nicht ganz so tragisch.

Ende des Jahres werden Mandy Minella und ihr Trainer und Ehemann Tim Sommer Eltern einer Tochter.

Nach der Geburt will Mandy Minella wieder auf den Tennis-Platz

Sobald das Baby da ist, will Mandy Minella übrigens auch wieder auf dem Platz stehen. „Ich will 2018 in Wimbledon wieder antreten – und den Kinderwagen dabei haben", lächelt sie.